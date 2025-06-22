Призер Олимпиады-2022 Иванова надеялась, что российских саночников допустят до отбора на Игры
Бронзовый призер Олимпийских игр-2022 в Пекине Татьяна Иванова надеялась, что Международная федерация санного спорта (FIL) допустит российских спортсменов до участия в отборочных соревнованиях на Олимпиаду 2026 года.
«Я надеялась, что для наших саночников все-таки границы откроют и нам хотя бы дадут возможность получать нейтральные статусы, чтобы мы могли попытаться отобраться на Олимпиаду, — цитирует ТАСС 34-летнюю Иванову. — Вынужденный пропуск следующего сезона означает, что для российских саночников возможность выступить на Олимпийских играх наступит только в 2030 году, почти через пять лет».
Российские саночники отстранены от участия в международных турнирах с осени 2022 года.
Источник: ТАСС
