Олимпиада 2026
Санный спорт
Новости
Календарь Медальный зачет Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Санный спорт

ОИ Милан Кортина 2026

Сегодня, 18:55

Гарт: «В начале января участникам аннулировали визы в Германию. Думала, что сойду с ума»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт рассказала «СЭ», с какими трудностями пришлось столкнуться перед Олимпиадой. На Играх в Италии выступают двое наших саночников в нейтральном статусе — Дарья Олесик и Павел Репилов.

— Много различных проблем и вопросов надо было решить за последние 3-4 месяца. Были ли они самыми напряженными в вашей карьере руководителя?

— Честно, да! За 14 лет моего руководства ФССР это были реально самые напряженные месяцы. Были даже моменты, когда казалось, что тяжелее уже быть не может. А становилось еще тяжелее. Но зато я еще раз убедилась в том, что у меня самая лучшая команда, которая действует, как единый организм. И, конечно, я очень благодарна за поддержку Минспорту, ЦСП и Олимпийскому комитету России. Большое спасибо лично Михаилу Владимировичу Дегтяреву. Очень многие вопросы помогает решать его команда.

— Путь на Олимпиаду для саночников напоминал американские горки: допуск-недопуск, затянувшийся визовый процесс на этапы в США, отзыв нейтральных статусов у половины команды, запрет на въезд в Латвию. Можно ли назвать успехом то, что двое россиян все-таки прорвались в Италию?

— Да, в сложившихся условиях мы рады, что хотя бы двум молодым спортсменам удалось отобраться на ОИ. Для атлетов крайне важно вернуться на международный уровень. Изначально к соревнованиям в нейтральном статусе были допущены 14 человек вместе с тренерами, из них 6 спортсменов. Всем представителям AIN в сжатые сроки удалось оформить итальянские визы и принять участие в квалификационных заездах в Италии на олимпийской трассе. Затем началась работа над получением американских виз для участия в этапе Кубка мира в США — и их буквально чудом удалось получить.

Однако уже в Лейк-Плэсиде, непосредственно перед стартом, спортсменам сообщили, что FIL пересмотрела своё решение: из шести участников к заездам допустили лишь троих. Это стало особенно жёстким ударом, учитывая, каких усилий стоило попасть на американский этап. Далее последовало заявление МИДа Латвии о том, что вся команда саночников, выступающая в нейтральном статусе, объявлена персонами нон грата. В результате этап Кубка мира на латвийской трассе оказался для них недоступен.

Чтобы попасть на этапы Кубка мира в Германии, нейтральная команда получила немецкие визы буквально перед Новым годом. Однако в первых числах января визы всем участникам были аннулированы из-за досадного недоразумения. Честно говоря, я думала, что сойду с ума. Тем не менее за несколько дней визы удалось оформить повторно, и 5 января команда вылетела в Германию на квалификационные старты — за что отдельное спасибо Немецкому посольству.

Не знаю, как там на американских горках, но русские горки — с очень крутыми виражами. Слава Богу саночники умеют эти виражи проходить. Была проделана действительно большая работа, чтобы нейтральные спортсмены смогли получить приглашения на Игры в Италии. Все сотрудники Федерации — большие молодцы. Отдельно хочу отметить работу генерального секретаря ФССР Анны Савки и капитана сборной Артема Петракова. Подготовка и настрой спортсменов показали, что они умеют справляться со сложностями, собираться и бороться. Ребята сумели заработать квоты на участие в Олимпийских играх и получили приглашения от МОК, за что Международному олимпийскому комитету — большая благодарность.

Спортсмены, которых лишили нейтрального статуса, также справились с эмоциями и, вернувшись домой, быстро включились в тренировочный процесс. На всероссийских соревнованиях в конце января они показали отличную форму — речь идёт о золотых наградах Ксении Шамовой и Александра Горбацевича, — сказала Гарт «СЭ».

Президент федерации санного спорта России Наталия Гарт.«Были моменты, когда казалось: тяжелее быть не может. Но становилось еще тяжелее». Гарт — о российских саночниках на Олимпиаде

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
санный спорт

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
Соревнования по лыжным гонкам на Олимпиаде 2026 пройдут с 7 по 22 февраля
Соревнования по фигурному катанию на ОИ-2026 пройдут с 6 по 19 февраля
Много теплой классики, чуть лицемерия, свист в адрес США. Что произошло на церемонии открытия Игр-2026
Маск объединил SpaceX и xAI перед IPO и стал первым человеком с состоянием в $800 млрд. Что может пойти не так
Нападение подростка на общежитие медицинского вуза в Уфе. Что известно
Фигуристу Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе Олимпиады-2026
Популярное видео
Квартальнов видит выход
Квартальнов видит выход
Олимпиада-2026: зажжение олимпийского огня
Олимпиада-2026: зажжение олимпийского огня
Олимпиада-2026: фигурное катание, команды — день 1
Олимпиада-2026: фигурное катание, команды — день 1
Олимпиада-2026: Аделия Петросян — профайл фигуристки
Олимпиада-2026: Аделия Петросян — профайл фигуристки
Олимпиада-2026: Петр Гуменник — профайл фигуриста
Олимпиада-2026: Петр Гуменник — профайл фигуриста
Олимпиада-2026: Савелий Коростелев — профайл лыжника
Олимпиада-2026: Савелий Коростелев — профайл лыжника
Олимпиада-2026: Дарья Непряева — профайл лыжницы
Олимпиада-2026: Дарья Непряева — профайл лыжницы
Олимпиада-2026: Ксения Коржова — профайл конькобежки
Олимпиада-2026: Ксения Коржова — профайл конькобежки
Олимпиада-2026: Анастасия Семенова — профайл конькобежки
Олимпиада-2026: Анастасия Семенова — профайл конькобежки
Олимпиада-2026: Алена Крылова — профайл шорт-трекистки
Олимпиада-2026: Алена Крылова — профайл шорт-трекистки
Олимпиада-2026: Иван Посашков — профайл шорт-трекиста
Олимпиада-2026: Иван Посашков — профайл шорт-трекиста
Олимпиада-2026: Никита Филиппов — профайл ски-альпиниста
Олимпиада-2026: Никита Филиппов — профайл ски-альпиниста
Олимпиада-2026: Семен Ефимов — профайл горнолыжника
Олимпиада-2026: Семен Ефимов — профайл горнолыжника
Олимпиада-2026: Юлия Плешкова — профайл горнолыжницы
Олимпиада-2026: Юлия Плешкова — профайл горнолыжницы
Олимпиада-2026: Павел Репилов — профайл саночника
Олимпиада-2026: Павел Репилов — профайл саночника
Олимпиада-2026: Дарья Олесик — профайл саночницы
Олимпиада-2026: Дарья Олесик — профайл саночницы
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Интервью Андрея Разина с Алексеем Шевченко
Интервью Андрея Разина с Алексеем Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Гибкий ЗОЖ»: Как дожить до 120 лет?
«Гибкий ЗОЖ»: Как дожить до 120 лет?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Российская саночница Олесик заняла 11-е место на второй тренировке на Олимпиаде

Гарт: «С FIL выстроены нормальные отношения. По сложным ситуация вынуждены обращаться в суд»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости