Гарт: «С FIL выстроены нормальные отношения. По сложным ситуация вынуждены обращаться в суд»

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт рассказала «СЭ», какой контакт сложился с Международной федерацией (FIL).

— С FIL выстроены нормальные рабочие отношения. Часть вопросов удается решать в переговорном формате. По наиболее сложным ситуациям мы все же вынуждены обращаться в суд — например, сейчас идет судебный процесс по допуску к международным соревнованиям двоек. Однако это не говорит о плохих отношениях с FIL, а лишь о том, что отдельные сложные вопросы эффективнее решать в правовом поле, — сказала Гарт «СЭ».