ОИ Милан Кортина 2026

7 февраля, 19:00

Гарт: «С FIL выстроены нормальные отношения. По сложным ситуация вынуждены обращаться в суд»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт рассказала «СЭ», какой контакт сложился с Международной федерацией (FIL).

— С FIL выстроены нормальные рабочие отношения. Часть вопросов удается решать в переговорном формате. По наиболее сложным ситуациям мы все же вынуждены обращаться в суд — например, сейчас идет судебный процесс по допуску к международным соревнованиям двоек. Однако это не говорит о плохих отношениях с FIL, а лишь о том, что отдельные сложные вопросы эффективнее решать в правовом поле, — сказала Гарт «СЭ».

Президент федерации санного спорта России Наталия Гарт.«Были моменты, когда казалось: тяжелее быть не может. Но становилось еще тяжелее». Гарт — о российских саночниках на Олимпиаде

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

санный спорт

