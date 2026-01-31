Олимпиада 2026
Санный спорт
Новости
Календарь Медальный зачет Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Санный спорт

ОИ Милан 2026

31 января, 15:24

Павличенко поддержал российских олимпийцев: «Представляю, как им будет морально тяжело без фланга и гимна»

Константин Белов
Корреспондент

Двукратный чемпион мира Семен Павличенко поделился с «СЭ» своими ожиданиями от Олимпиады-2026.

«Очень сильно буду переживать за наших спортсменов. Все сборные и тренеры стараются максимально помочь нашим спортсменам. Самое главное, чтобы они справились со своими эмоциями. Ребята в очередной раз едут не на праздник спорта. Но наши спортсмены едут туда бороться за хорошие результаты, а не ради удовольствия. Представляю, как ребятам будет морально тяжело без флага и гимна. Но мы знаем, что они русские! Верю, что ребята справятся. Будет сложно и непросто, но пусть покажут все свои способности», — сказал Павличенко «СЭ».

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В Играх примут участие 13 спортсменов из России, все они выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Семен Павличенко

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
Валиева возобновила карьеру после дисквалификации
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Азовском море у берегов Крыма
«Спартак» не возьмет реванш у «Зенита», «Краснодару» для чемпионства придется проиграть Что нужно знать о Зимнем кубке РПЛ-2026
Файлы Эпштейна раскрывают новые подробности скандала. Что пишут СМИ
Ученый рассказал о влиянии мощных вспышек на Солнце на здоровье людей
Хоккеист Стефан Да Коста и баскетболистка Ксения Левченко стали родителями
Популярное видео
Жафяров счастлив / Дыняк доволен / Квартальнов удивлен
Жафяров счастлив / Дыняк доволен / Квартальнов удивлен
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Погасили долги на 700 миллионов», проблемы Кузнецова: Баширов
«Погасили долги на 700 миллионов», проблемы Кузнецова: Баширов
«Салават Юлаев» / «Ак Барс»: что происходит внутри команд
«Салават Юлаев» / «Ак Барс»: что происходит внутри команд
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Лион» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Лион» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Зальцбург»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Зальцбург»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Панатинаикос» — «Рома»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Панатинаикос» — «Рома»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Сельта»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Сельта»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Карабах»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Карабах»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Челси»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Челси»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Интер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Интер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Александр Иванов

    "...морально тяжело без флага и гимна.,," , да ладно лапшу.. в кои то веки удалось попасть в Европу, тому и рады, экскурзия , бесплатно

    01.02.2026

  • Kirill Boglovsky

    Правого фланга или левого, давайте уточним. И наймем корректора.

    31.01.2026

  • alexb2025personal

    Еще вчера конькобежец рассказывал, как здорово получить нейтральнгый статус.

    31.01.2026

  • Djin Ignatov

    По одному предложению видно что Павлюченко - проститутка ! А кто завтавлял НАСИЛЬНО их выступать без Флага и Гимна ? И тогда им не было бы морально тяжело ! А Предателям которые наплевали на Флаг и Гимн также как Павлюченко никакой жалости не должно быть !

    31.01.2026

  • Док

    Стесняюсь спросить: - что такое - едут в очередной раз не на праздник спорта? - кто такой Павличенко?

    31.01.2026

  • Морская свинка_1979

    Не согласен.

    31.01.2026

    • Саночники Олесик и Репилов вылетят на Олимпиаду-2026 1 февраля

    Павличенко о российских саночниках на Играх: «Считаю, что нас точно не ждет провал»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости