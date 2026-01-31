Павличенко поддержал российских олимпийцев: «Представляю, как им будет морально тяжело без фланга и гимна»

Двукратный чемпион мира Семен Павличенко поделился с «СЭ» своими ожиданиями от Олимпиады-2026.

«Очень сильно буду переживать за наших спортсменов. Все сборные и тренеры стараются максимально помочь нашим спортсменам. Самое главное, чтобы они справились со своими эмоциями. Ребята в очередной раз едут не на праздник спорта. Но наши спортсмены едут туда бороться за хорошие результаты, а не ради удовольствия. Представляю, как ребятам будет морально тяжело без флага и гимна. Но мы знаем, что они русские! Верю, что ребята справятся. Будет сложно и непросто, но пусть покажут все свои способности», — сказал Павличенко «СЭ».

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В Играх примут участие 13 спортсменов из России, все они выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.