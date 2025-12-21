Гарт: «На этап КМ в Латвию не получится попасть. В этой стране очень жесткие правила по въезду»

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт заявила «СЭ», что наша команда не поедет в латвийскую Сигулду на этап Кубка мира, который является отборочным на Олимпиаду.

К международным соревнованиям были допущены шесть спортсменов. Однако перед этапом Кубка мира в Лейк-Плэсиде Международная федерация лишила Александра Горбацевича, Софию Мазур и Ксению Шамову нейтрального статуса. В США команду представляли Матвей Пересторонин (16 место), Павел Репилов (17) и Дарья Олесик (21).

Всего в регламенте пять отборочных этапов на Игры-2026. Россияне вшестером выступили на первом в итальянской Кортине-Д'Ампеццо, пропустили соревнования в американском Парк-Сити из-за затянувшихся визовых процессов и в усеченном составе поучаствовали на этапе в Лейк-Плэсиде. В календаре остаются квалификационные этапы в латвийской Сигулде (3-4 января) и немецком Винтерберге (10-11 января).

— Как оцените выступление нашей команды в Лейк-Плэсиде?

— Не знаю, как эти результаты оценить. Нормальные. После такого перерыва это, наверное, то, где мы находимся.

— Какие шансы сейчас на получение олимпийских лицензий?

— Не могу ответить на этот вопрос. Находимся в переговорах с Международной федерацией по этому поводу.

— Какой дальше план? В Сигулду на этап Кубка мира мы поедем?

— Думаю, не получится попасть. В этой стране очень жесткие правила по въезду. По туристической визе нельзя. Поэтому не получается из-за ограничений, которые установлены в Латвии для посещения страны россиянами.

— С этапом в Винтерберге все в порядке?

— Надеюсь. Сейчас очень тяжело загадывать. Мы живем в моменте. Делаем все, чтобы ребята попали в Винтерберг, — сказала Гарт «СЭ».