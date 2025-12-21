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21 декабря 2025, 11:38

Гарт: «На этап КМ в Латвию не получится попасть. В этой стране очень жесткие правила по въезду»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт заявила «СЭ», что наша команда не поедет в латвийскую Сигулду на этап Кубка мира, который является отборочным на Олимпиаду.

К международным соревнованиям были допущены шесть спортсменов. Однако перед этапом Кубка мира в Лейк-Плэсиде Международная федерация лишила Александра Горбацевича, Софию Мазур и Ксению Шамову нейтрального статуса. В США команду представляли Матвей Пересторонин (16 место), Павел Репилов (17) и Дарья Олесик (21).

Всего в регламенте пять отборочных этапов на Игры-2026. Россияне вшестером выступили на первом в итальянской Кортине-Д'Ампеццо, пропустили соревнования в американском Парк-Сити из-за затянувшихся визовых процессов и в усеченном составе поучаствовали на этапе в Лейк-Плэсиде. В календаре остаются квалификационные этапы в латвийской Сигулде (3-4 января) и немецком Винтерберге (10-11 января).

— Как оцените выступление нашей команды в Лейк-Плэсиде?

— Не знаю, как эти результаты оценить. Нормальные. После такого перерыва это, наверное, то, где мы находимся.

— Какие шансы сейчас на получение олимпийских лицензий?

— Не могу ответить на этот вопрос. Находимся в переговорах с Международной федерацией по этому поводу.

— Какой дальше план? В Сигулду на этап Кубка мира мы поедем?

— Думаю, не получится попасть. В этой стране очень жесткие правила по въезду. По туристической визе нельзя. Поэтому не получается из-за ограничений, которые установлены в Латвии для посещения страны россиянами.

— С этапом в Винтерберге все в порядке?

— Надеюсь. Сейчас очень тяжело загадывать. Мы живем в моменте. Делаем все, чтобы ребята попали в Винтерберг, — сказала Гарт «СЭ».

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