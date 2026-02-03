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ОИ Милан Кортина 2026

К саночникам Репилову и Олесик в Олимпийской деревне подселят горнолыжников

Ана Горшкова
Корреспондент

Тренер российских саночников Александр Васин, приехавший вместе с Дарьей Олесик и Павлом Репиловым на Олимпиаду-2026, рассказал, что к спортсменам в скором времени подселят их соотечественников-горнолыжников.

Олесик и Репилов заехали в Олимпийскую деревню в Кортина-д'Ампеццо 2 февраля.

«Мы живем в мобильных домах, в каждом доме по два жилых отсека, все удобно, никаких проблем не испытываем. Мы вместе с коллегой Иваном Невмержицким живем в одном блоке, Павел и Дарья пока живут по одиночке, но к ним подселят попозже наших горнолыжников, которые тоже скоро подъедут на Олимпиаду», — приводит слова Васина ТАСС.

Также тренер рассказал, что питание в Олимпийской деревне хорошее, а свободных мест в столовой пока очень много, так как не все спортсмены прибыли.

На Олимпиаду-2026 отобрались два российских горнолыжника — Юлия Плешкова и Семен Ефимов.

Все спортсмены из России будут выступать на Играх в нейтральном статусе. С 7 по 8 февраля у саночников пройдут заезды мужчин, с 9 по 10 февраля — у женщин.

Источник: ТАСС
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Сборная России по санному спорту
Дарья Олесик
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