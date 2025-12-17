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17 декабря 2025, 18:46

Гарт сообщила, что FIL не объяснила причины отзыва нейтрального статуса у трех саночников

Анастасия Пилипенко

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сообщила, что Международная федерация санного спорта (FIL) в официальном письме ФССР не указала, почему приняла решение лишить нейтрального статуса трех саночников.

«Исполнительный комитет Международной федерации санного спорта принял решение исключить Александра Горбацевича, Софию Мазур и Ксению Шамову из списка спортсменов, получивших нейтральный статус, — цитирует Гарт ТАСС. — Такое решение исполком FIL объяснил рекомендацией независимой комиссии международной федерации. О принятом исполкомом FIL решении нам сообщили в официальном письме, в котором говорится, что в последние дни независимая комиссия FIL провела расследование и переоценку нейтрального статуса саночников и их тренеров на основе недавно полученной информации. Причины решения не были указаны».

17 декабря стало известно, что исполнительный совет FIL запретил российским саночникам Горбацевичу, Мазур и Шамовой участвовать в этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США) из-за сомнений в соответствии критериям допуска.

31 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил допустить к участию в международных турнирах российских саночников в нейтральном статусе. При этом FIL не допустила российские экипажи саней-двоек к отбору на Олимпиаду 2026 года. ФССР подала иск в арбитраж из-за этого решения.

Этап Кубка мира в Лэйк-Плэсиде пройдет 19-20 декабря.

Александр Горбацевич.Российские саночники успели добраться до этапа в США. Но половине команды запретили выходить на старт

Источник: ТАСС
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