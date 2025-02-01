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Милан-2026

Сегодня, 08:15

Украина требует не пускать наших хоккеистов на Олимпиаду. А вот шведы неожиданно готовы сыграть с Россией в Милане

Министерство спорта Украины попросило продлить отстранение сборной России по хоккею
Егор Сергеев
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Нападающий сборной России Евгений Кузнецов (в центре) в матче против Швеции на ЧМ-2016.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Скандинавы — против бойкота.

Украина обратилась к президенту Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люку Тардифу с требованием продлить отстранение сборной России от международных соревнований. Письмо подписали министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Всеукраинской федерации хоккея Сергей Мазур.

Что говорится в письме

Украинские министры отреагировали на информацию о том, что на ближайшем заседании совета ИИХФ могут рассмотреть вопрос допуска сборных России и Белоруссии на международные соревнования. Бедный и Мазур потребовали продлить отстранение команд, а также высказали надежду на официальный ответ от Международной федерации хоккея на их письмо.

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«Разрешение российским и белорусским хоккеистам участвовать в международных турнирах под эгидой ИИХФ и МОК может подорвать целостность спорта и фундаментальные принципы, на которых базируется мировое спортивное сообщество. Их участие может быть использовано в качестве государственной пропаганды.

Это было бы не просто спортивное событие, а часть пропагандистской кампании Кремля. Мы твердо убеждены, что отстранение России и Белоруссии из всех международных соревнований должно быть сохранено. Ваша поддержка в этом вопросе имеет решающее значение для будущего мирового спорта — его целостности и неподкупности», — говорится в письме.

Член правления ИИХФ Андерс Ларссон.
Фото Global Look Press

Швеция не против возвращения России

Однако мировой хоккей, кажется, все ближе к возвращению сборных России и Белоруссии. 3-4 февраля совет ИИХФ может рассмотреть вопрос о допуске команд к участию на Зимних играх 2026 года в Милане — ранее к олимпийской квалификации наших спортсменов допустил Международный союз конькобежцев. Правда, в ограниченном составе — по одному атлету в каждой дисциплине и с запретом на командные турниры.

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Член правления ИИХФ швед Андерс Ларссон заявил в интервью газете Dagens Nyheter, что тенденция на возвращение россиян в различных видах спорта очевидна. Поэтому подобное может произойти и в хоккее. Для сборной Швеции это не станет проблемой — она не будет бойкотировать турниры, хотя продолжает поддерживать отстранение России.

Евгений Кузнецов и Александр Овечкин в сборной России на ЧМ-2019.
Фото photo.khl.ru

Некоторые иностранцы ждут россиян

Пока видов спорта, в которые вернули россиян, не так много, однако некоторые иностранцы смело высказываются о желании вновь увидеть наших спортсменов на международных турнирах.

Легендарный канадский хоккеист Бобби Кларк в интервью «СЭ» высказался за возвращение россиян. «Они должны быть на Олимпиаде. Матчи с участием всех сильнейших поднимают мировой интерес к хоккею. То, что происходит на международном уровне, — наказание обычных спортсменов за действия их правительства. Игроки тоже могут быть не рады тому, что происходит. Долбаная политика!» — сказал Кларк.

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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