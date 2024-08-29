Казахстан отказался от легионеров и бьется за Олимпиаду. С кем сборная сыграет в квалификации?
29 августа стартует квалификация на Олимпиаду-2026 в Милане. Ближайший турнир для некоторых стран можно смело назвать главным в 2024 году. 12 команд пробились в решающую стадию отбора. А вечером 1 сентября определятся три участника Игр-2026. Девять стран уже получили путевки в Милан. Италия попала на Олимпиаду на правах хозяйки соревнований, а остальные восемь сборных — по принципу международного рейтинга ИИХФ. На данный момент Россия входит в топ-8 команд, но будущее нашей страны на Играх зависит от решения МОК.
12 команд квалификации разбиты на три группы. Победитель каждой получит путевку в Милан. Обратим особое внимание на сборную Казахстана, которая усилилась представителями КХЛ, пока регулярный чемпионат еще не начался. Из «Металлурга» вызвали Никиту Михайлиса и Валерия Орехова, из «Амура» — Кирилла Панюкова, из «Адмирала» — Аркадия Шестакова и Леонида Метальникова.
Основной костяк собрался из игроков «Барыса». Сборная под руководством Олега Болякина (генменеджера «Барыса») начала готовиться заранее и обкатала сочетания на домашнем Кубке президента республики. От натурализованных хоккеистов в Казахстане отказались. За попадание на Олимпиаду сборная поборется местными игроками.
Последние Игры, на которые отобрались казахи, также прошли в Италии. 2006 год, Турин — тогда сборная не пробилась в четвертьфинал, попав в одну группу с Россией, США, Швецией и Словакией. Казахстан не проходил квалификацию 18 лет. Сейчас команда Болякина попала в группу D и сыграет с Венгрией, Австрией и Словакией. Пожалуй, это самый конкурентный квартет на турнире.
За словаков сыграют Адам Лишка из «Северстали», Мартин Гернат из «Локомотива» и новичок «Адмирала» Марио Грман. Помогут команде представители НХЛ: защитник «Вашингтона» Мартин Фехервари, форварды Милон Келемен из «Юты», Павол Регенда из «Анахайма», Мартин Поспишил из «Калгари», Томаш Татар из «Нью-Джерси» и его одноклубник — защитник Шимон Немец.
В группе E несладкая жизнь ждет сборную Украины. Ей в соперники достались Франция, Латвия и Словения. Если не случится сенсаций, то именно эти три страны разыграют путевку на Олимпиаду. Словения в квалификации осталась без главного игрока поколения — Анже Копитара. Потери есть и у Латвии. Не приедут на отбор Элвис Мерзликин и Теодор Блюгерс. Зато за сборную сыграют Артур Шилов из «Ванкувера», Земгус Гиргенсонс из «Тампы», Родриго Аболс из «Филадельфии» и Увис Балинскис из «Флориды». Хорошо знакомый российской публике тренер Харийс Витолиньш не смог собрать дрим-тим, но в то же время получил крепкий состав с талантливым вратарем Шиловым, который здорово проявил себя на международных турнирах и впечатлил в последнем плей-офф НХЛ.
Кому удалось сколотить звездную банду, так это датчанам из группы F. Все шесть представителей НХЛ, включая основного вратаря «Каролины» Фредерика Андерсена и форварда «Виннипега» Николая Элерса, помогут в квалификации. Главным соперником Дании станет Норвегия. Их матч, что символично, запланирован последним. За норвежцев сыграет партнер Кирилла Капризова по «Миннесоте» — Матс Зукарелло, а также неувядающий Патрик Торесен, известный по карьере в КХЛ за СКА и «Салават Юлаев». В 40 лет форвард постарается пробиться на свою четвертую Олимпиаду.
От предварительного отбора по понятным причинам отстранили сборную Белоруссии. Россия пока остается в пуле команд, которые сыграют в Милане. Однако до начала турнира остается полтора года, и МОК еще предстоит вынести финальное решение о допуске нашей сборной. При неблагоприятном сценарии Россию заменит следующая команда из международного рейтинга, вне зависимости от результатов квалификации.
Группы квалификационного этапа на Олимпиаду-2026
Группа D (Братислава, Словакия): Словакия, Казахстан, Австрия, Венгрия
Группа E (Рига, Латвия): Латвия, Франция, Словения, Украина
Группа F (Ольборг, Дания): Дания, Норвегия, Великобритания, Япония