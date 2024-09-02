Провал Казахстана. Из команды выгнали натурализованных иностранцев, и теперь она пропустит Олимпиаду

Сборная Казахстана не прошла олимпийскую квалификацию, уступив Словакии.

Сборная Казахстана не сумела пробиться через олимпийскую квалификацию и пропустит Игры. В решающем матче команда уступила Словакии. Сочувствую всем болельщикам команды, хоккеистам, но, может быть, сейчас в стране поймут, что двигаются не туда. У меня нет рецепта, как надо делать правильно, но соседи допускают столько простых ошибок, что им нужно хотя бы их исправить.

Привет тем, кто ныл, что в сборной Казахстана играют натурализованные легионеры, и поднял тему, что многие хоккеисты незаконно имеют второй паспорт. Что вы выиграли от этого? Как вам помогло? Небось считаете себя крутыми, а в итоге прибили сборную. Признать, что без «иностранцев» вы не справитесь, — первый шаг к выздоровлению.

Конечно, натурализовывать легионеров — не идеальный путь. Знаю, что сейчас за сборную России могут спокойно играть Менелл, Лайпсик или Кэм Ли, и если их позовут для участия в каком-то турнире, то вряд ли обрадуюсь. Но только потому, что у нас хороший внутренний турнир и наверняка найдутся местные ребята сильнее.

Но в Казахстане же не такой выбор. Я уже давно (хоть и не так часто) говорю, что внутренний чемпионат страны превращен в какую-то несмешную комедию. Все, что известно об этом турнире, так это постоянные скандалы, а наши хоккеисты, отправляясь туда, фактически завершают карьеру. Есть исключения, но их мало.

Весной в Астане ко мне подошли и поинтересовались, куда в Россию можно отправить талантливого парня, так как в местных клубах требуются большие деньги, чтобы он попал в состав. Не идеализирую наш хоккей, но в России все-таки подобные случаи на уровне МХЛ чрезвычайно редки, а в Казахстане это процветает чуть ли не во всех клубах.

И это не добавляет оптимизма. Вообще не понимаю, почему федерация отказалась от участия в турнире ВХЛ, хотя в этом чемпионате оно пошло бы на пользу сборной. Два-три клуба дали бы 10-15 игроков для национальной команды, плюс есть «Барыс», плюс через пару лет и «Снежные Барсы» давали бы звезд.

Фото Global Look Press

Признаю, что все, что я пишу, не дорожная карта, многие моменты можно обсудить дополнительно. Латвийцы попали на Олимпиаду, а у них даже нормального чемпионата нет. Но там много ребят выступает за океаном, плюс есть ветераны и есть еще один фактор, о котором чуть позже. Но Казахстану надо смотреть не на Латвию.

Точно знаю, какие выводы будут сделаны. Опять достанется «Барысу». Мол, посмотрите, там одни легионеры, сборной это никак не помогает, надо срочно включить в состав местных ребят, а остальных прогнать. Но это не сработает. Казахстану очень сильно везет, что чемпионаты мира потеряли Россию и Белоруссию, потому они и находятся в группе А. Да и развал «Барыса» точно никак не поможет сборной.

Что могу посоветовать Казахстану, так это, засучив рукава, начать работать как будто с нуля. Навести порядок во внутреннем чемпионате, вернуться в ВХЛ, четко выстроить вертикаль. Помогать ребятам драфтоваться в НХЛ и приветствовать, если кто-то уезжает в российские клубы. И пусть не быстро, но результат придет.

И еще один момент, который просто сводит на нет все усилия. На олимпийскую квалификацию сборную повез Олег Болякин. Я не слишком высоко оцениваю квалификацию Харийса Витолиньша из сборной Латвии, но только по отношению к самостоятельной клубной работе в нашей лиге. Но если говорить об общем профессионализме, то этих двух тренеров даже сравнивать нельзя. В сборной Латвии — специалист, обладающий мощнейшей квалификацией, а Казахстан, считай, вообще поехал без тренера. Ну что вы делаете, соседи?