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«Без них я не буду считать победу США заслуженной». Американец призвал допустить Россию до Олимпиады-2026

Американский хоккеист Уитни призвал допустить сборную России до Олимпиады
Егор Сергеев
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Райан Уитни и хоккеисты сборной России
Райан Уитни призвал допустить хоккеистов сборной России до Олимпийских игр в 2026 году.
Фото Global Look Press, Getty Images
И остался в шоке от потенциального состава «Красной машины».

Бывший защитник клубов НХЛ и КХЛ Райан Уитни призвал допустить сборную России по хоккею до зимних Олимпийских игр 2026 года. В популярном подкасте The Spittin' Chiclets («Выплевывающие зубы») американец заявил, что возможная победа США на этом турнире не будет легитимной, если не приедут все сильнейшие, в том числе русские.

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Что сказал Уитни

По его мнению, российские хоккеисты обязаны выступить на Играх, потому что в команде выступают топовые игроки.

«Просто посмотрите на возможный состав. Панарин, Малкин, Кучеров, Капризов, Бучневич, Свечников, Овечкин, Барбашев, Ничушкин, Мичков, Наместников, Марченко в нападении. И если вы немного в шоке от некоторых хоккеистов из России, то просто взгляните на их вратарей: Василевский, Шестеркин и Бобровский. Что за хрень?» — заявил Уитни.

«Еще раз повторюсь: сборная России должна быть на следующей Олимпиаде. Если США выиграют, а россиян не будет... Я не буду считать эту победу заслуженной. Россияне должны быть частью Олимпиады в 2026 году», — добавил он.

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Когда примут решение о допуске

На Играх в 2018 и 2022 годах наши хоккеисты выступали в нейтральном статусе, взяв золото и серебро соответственно. Сейчас национальная команда отстранена от международных стартов.

При этом ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли выразил мнение, что россиянам не разрешат выступать на Олимпиаде. Глава ИИХФ Люк Тардиф отметил: решение об участии будет принято в феврале 2025-го. В случае допуска на групповом этапе Россия сыграет с США, Словакией и Латвией. Если команду не допустят до Игр, ее место займет сборная Франции.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Бывший хоккеист «Сочи» Райан Уитни
Райан Уитни.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Популярный подкаст

The Spittin' Chiclets ведут два бывших хоккеиста — Пол Биссоннетт и Райан Уитни. У нас подкаст стал популярным благодаря выпуску с экс-форвардом «Авангарда» Тедди Перселлом с резкими высказываниями о России, который вышел осенью 2018-го.

«В России девушка — или страшилище, на один балл из десяти, или модель на все 12 баллов. У них нет чего-то среднего. Русские девушки или полное убожество, или сводящие с ума красавицы. Или трехглазое чудовище, как после взрыва в Чернобыле, или Анна Курникова», — сказал тогда Уитни, который играл в «Сочи».

Райан Уитни (справа) и Тедди Перселл. «Трехглазое чудовище после Чернобыля». Американский хоккеист оскорбил русских женщин

Но The Spittin' Chiclets, естественно, не только о России. У них множество интервью со звездами НХЛ, например с Сидни Кросби. Подкасту в 2026-м исполнится десять лет, и он по-прежнему занимает первые строчки на стриминговых сервисах в США.

Райан Уитни
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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