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Сегодня, 17:10

Журова считает, что мнение зарубежных болельщиков поможет допустить сборную России до Олимпиады

Сергей Ярошенко
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Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что мнение американских и канадских болельщиков может помочь допустить сборную России по хоккею на Олимпийские игры 2026 года.

«Конечно, очень хотелось бы, чтобы наших хоккеистов допустили на Олимпиаду. Без них олимпийский турнир многое потеряет. Я считаю, что американские и канадские болельщики могли бы активно повысказывать свое мнение в пользу нашего допуска. И это могло бы помочь нам, Международная федерация хоккея может прислушаться. Я видела несколько роликов, где американцы говорят, что ждут сборную России по хоккею на Олимпиаде. Они уже в восторге от того, из каких звезд НХЛ будет сформирована российская команда», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».

Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Источник: ВсеПроСпорт
Хоккей
Сборная России по хоккею
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