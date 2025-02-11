Журова — о возможном участии сборной России по хоккею в Олимпиаде: «Организаторы понимают, что интерес к турниру вырастет в разы»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала возможный допуск сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026.

«Организаторы Олимпийских игр — разумные люди. Они понимают, что, если сборная России будет участвовать, интерес к хоккейному турниру возрастет в разы. Итальянцам не хочется ввязываться в политику, они хотят видеть русских и потрясающие баталии на олимпийских соревнованиях», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».

4 февраля ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборной России от международных турниров. Команда не примет участия в чемпионате мира 2026 года. Федерация хоккея России (ФХР) сможет оспорить решение после ЧМ-2025.

Ближайшие зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.