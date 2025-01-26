Защитник СКА Зайцев заявил, что в Северной Америке все ждут возвращения России на международные турниры

Защитник СКА Никита Зайцев оценил шансы сборной России вернуться на международные соревнования в ближайшее время.

«Конечно, хотелось бы. Спорт — вне политики. Хотелось бы, чтобы мы тоже участвовали в международных турнирах. Думаю, все этого хотят. Сколько лет я играл в Америке, все говорят, что без России это не тот турнир. Все хотят, чтобы мы играли», — заявил Зайцев «ВсеПроСпорт».

Российские команды отстранены от соревнований ИИХФ с февраля 2022 года. 3-4 февраля организация рассмотрит вопрос участия россиян в зимней Олимпиаде-2026 года в Италии.