Фетисов о хоккейном турнире Олимпиады: «Мне нечего там смотреть. Без нашей команды соревнования не будут такими зрелищными»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном просмотре хоккейного турнира Олимпиады-2026 в Италии.

«Я не буду смотреть хоккей на Олимпийских играх. Нас просто выгнали оттуда. И что я буду там смотреть? Без нашей команды соревнования не будут такими конкурентными и зрелищными. Мне нечего там смотреть», — сказал Фетисов «СЭ».

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина д'Ампеццо. Мужской хоккейный турнир стартует 11 февраля.

На зимней Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в нейтральном статусе: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, а также ски-альпинист Никита Филиппов.