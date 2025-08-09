Фетисов про Овечкина: «Злые дяди отняли его мечту о золоте Олимпиады»

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что у форварда «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина отняли мечту побороться за золото на Олимпийских играх. Лучший снайпер в истории НХЛ не раз называл главной оставшейся целью в спорте титул олимпийского чемпиона.

«Да, у Саши была мечта стать олимпийским чемпионом, как его мама [Татьяна, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу]. Но злые дяди отняли у него эту мечту, не имея на это никаких оснований. Эта несправедливость касается молодых спортсменов и таких великих игроков, как Александр. Он на следующей Олимпиаде, наверное, собрал бы все свои силы, чтобы помочь команде выиграть олимпийское золото. Вот он уже не надеется. Будем верить в доброго дядю. Надеюсь, когда-нибудь он разрешит нам болеть за нашу команду с флагом и гимном, что будет возможность полноценно бороться на площадке со всеми соперниками», — сказал Фетисов на совместной пресс-конференции с Овечкиным в Мытищах во время заключительного дня турнира Ови Cup для детских команд.

Сборная России по решению ИИХФ отстранена от чемпионата мира и других соревнований под эгидой организации с 2022 года и не вошла в число участников олимпийского турнира Игр-2026.

Овечкин выступал на Олимпиаде трижды — в Турине-2006, Ванкувере-2010, Сочи-2014. Хоккеисты НХЛ не ездили на Игры в Пхенчхан-2018 и Пекин-2022.