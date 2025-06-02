Фетисов — о решении ИИХФ не допустить сборную России на Олимпиаду-2026: «Пусть они сами колупаются в своем болоте»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о недопуске сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщила ИИХФ 2 июня.

«Это решение было принято в последний момент? Нет. Печально все это. Не знаю, откуда у наших спортивных руководителей были иллюзии и на чем они были основаны. А нам надо развивать хоккей в стране. КХЛ и молодежные лиги у нас на подъеме. Недавно матч молодежных команд собрал 11 тысяч зрителей — это отличный результат. Пусть они сами колупаются в своем болоте под названием чемпионат мира, который никому не нужен. А нам нужно у себя в стране развивать хоккей, двигаться вперед», — сказал Фетисов «СЭ».

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В начале февраля 2025-го ИИХФ продлил отстранение на сезон-2025/26.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.