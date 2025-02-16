Третьяк — о возвращении женской сборной России на Олимпиаду: «Думаю, это будет параллельно с мужской командой»

Президент ФХР Владислав Третьяк ответил на вопрос о возвращении женской сборной России на Олимпийские игры.

— Открыт ли вопрос об участии в следующей Олимпиаде женской сборной России?

— Все еще под вопросом главная команда. Мы все в надежде. Если допустят мужскую, то сыграет и женская — думаю, это будет параллельно.

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) отстранила сборные России и Белоруссии, а также клубы из этих стран от участия в международных турнирах в феврале 2022 года.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.