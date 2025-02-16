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ОИ Милан Кортина 2026

Третьяк — о возвращении женской сборной России на Олимпиаду: «Думаю, это будет параллельно с мужской командой»

Михаил Скрыль
Заместитель шефа отдела хоккея

Президент ФХР Владислав Третьяк ответил на вопрос о возвращении женской сборной России на Олимпийские игры.

— Открыт ли вопрос об участии в следующей Олимпиаде женской сборной России?

— Все еще под вопросом главная команда. Мы все в надежде. Если допустят мужскую, то сыграет и женская — думаю, это будет параллельно.

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) отстранила сборные России и Белоруссии, а также клубы из этих стран от участия в международных турнирах в феврале 2022 года.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

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