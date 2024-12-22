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Потанин: «Пусть в ИИХФ сначала извинятся перед Россией»

Руслан Минаев
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Владимир Потанин.
Фото Global Look Press

Президент «Норильского никеля», глава попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин порассуждал на тему потенциального участия сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2026 года в Милане.

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«Я за то, чтобы возвращаться с высоко поднятой головой. Извинятся пусть сначала за то, что они натворили, когда мучили нас без флага и гимна. Да, у меня в этом смысле немного экстремальные взгляды», — цитирует Потанина matchtv.ru.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) в 2022 году отстранила российские сборные от участия в международных соревнованиях.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр в нейтральном статусе.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Источник: matchtv.ru
Хоккей
Сборная России по хоккею
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