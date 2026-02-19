В сборной Канады рассчитывают на участие Кросби в полуфинале Олимпиады-2026

Главный тренер сборной Канады Джон Купер сообщил, что нападающий команды Сидни Кросби может сыграть в полуфинале Олимпиады.

«Нет, он не выбыл до конца турнира, мы каждый день оцениваем его состояние», — приводит слова Купера ТАСС.

18 февраля 38-летний хоккеист получил повреждение в матче против Чехии (4:3 ОТ) в четвертьфинале Олимпийских игр-2026. 38-летний форвард покинул лед после нескольких силовых приемов во втором периоде.

С 6 очками (2+4) он входит в тройку самых результативных игроков сборной Канады на турнире.

В полуфинале олимпийского турнира Канада сыграет против Финляндии 20 февраля.

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