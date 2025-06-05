5 июня 2025, 07:35

В НХЛ заявили, что не ожидают участия сборной России в Олимпиаде-2026

Фото Владимир Бланк, Известия

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что в организации не ожидают участия сборной России в Олимпийских играх-2026.

«Международный олимпийский комитет и Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявили, что сборная России не будет участвовать в Олимпийских играх. На данный момент мы не ожидаем участия России», — цитирует Дэйли The Athletic.

2 июня ИИХФ утвердила состав групп на олимпийский турнир 2026 года без сборной России. В МОК поддержали решение федерации о недопуске российских хоккеистов до Олимпиады.

Совет ИИХФ в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Каждый год международная федерация продлевает отстранение российской команды.

Ранее заместитель комиссара НХЛ поддержал заявление главы Ассоциации игроков НХЛ Марти Уолша об участии сборной России в олимпийском турнире, отметив, что это значительно повысило бы уровень соревнований.

Источник: The Athletic
