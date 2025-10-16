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ОИ Милан Кортина 2026

16 октября 2025, 10:16

В НХЛ беспокоятся о подготовке арены для Олимпиады-2026

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн обеспокоен тем, что на Олимпиаде 2026 года могут использовать непроверенный лед.

Ранее стало известно, что строительство арены «Санта Джулия» в Милане, рассчитанной на 16 тысяч зрителей, задерживается. Тестовые игры, запланированные на декабрь, также отложены и могут быть отменены. Это не позволит оценить качество льда до начала турнира.

«Последние два года мы были обеспокоены состоянием катков, особенно главного, но это ответственность МОК [Международного олимпийского комитета]. Мы приглашенные гости, но они знают о наших опасениях, и мы ожидаем, что они выполнят все обещания по созданию первоклассного с точки зрения конкуренции объекта», — цитирует функционера The Athletic.

Игроки НХЛ примут участие в олимпийском турнире впервые с 2014 года. Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

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НХЛ
Гэри Беттмэн

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