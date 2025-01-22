В Госдуме считают, что допуск сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026 возможен: «Риторика Трампа сыграла роль»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» оценила вероятность допуска российских хоккеистов на Олимпийские игры 2026 года.

Ранее РИА «Новости» сообщили о том, что ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026 3-4 февраля.

«Думаю, что при критической ситуации вполне возможно, что будет придуман способ, как допустить россиян к Олимпиаде. Вообще, когда речь идет о зимних видах спорта, я особенно сильно переживаю: и за лыжи, и за хоккей, и за фигурное катание. И пока что лишь последних допустили к международным соревнованиям в нейтральном статусе, но вот по остальным пока согласия нет, а для нас очень важно выступать в этих видах спорта. Думаю, что риторика Трампа сыграла роль, он и на инаугурации говорил об Овечкине. Да и не только он, но и простые болельщики говорят, что хотят увидеть Россию на Олимпиаде. Конечно, сборную можно собрать и к чемпионату мира, но все же Олимпиада — это ключевой турнир, где больше всего интереса будет как раз к хоккейным матчам», — сказала Журова «СЭ».

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Решение могут пересмотреть в феврале-марте на совете организации.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

(Денис Сафронов)