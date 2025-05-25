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ОИ Милан Кортина 2026

25 мая 2025, 16:12

В ФХР заявили, что у ОКР нет уведомлений от МОК об участии сборной России

Игнат Заздравин
Корреспондент

В Федерации хоккея России (ФХР) заявили, что не получали от Международного олимпийского комитета (МОК) уведомлений по вопросу допуску сборной России на зимние Олимпийские игры в 2026 году.

25 мая президент Международной федерация хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что сборная России не сыграет на Олимпиаде. По его словам, МОК уже уведомил Олимпийский комитет России (ОКР) о недопуске национальной команды.

«По информации ФХР, у Олимпийского комитета России нет уведомлений от Международного олимпийского комитета об участии национальной сборной России по хоккею.

МОК не давал новых рекомендации по допуску нашей команды. Вопрос об этом будет решен позднее», — говорится в заявлении ФХР.

Александр Овечкин и&nbsp;Евгений Малкин с&nbsp;кубком за&nbsp;победу на&nbsp;чемпионате мира-2014.Овечкин и Малкин — без Олимпиады? ИИХФ говорит о финальном недопуске России, но ФХР это опровергает

В пятницу, 23 мая, Федерация хоккея России (ФХР) анонсировала консультации по допуску сборной на Олимпиаду. Сообщалось, что обсуждение должно состояться летом.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В начале февраля 2025-го ИИХФ продлил отстранение на сезон-2025/26.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Последний раз российская сборная выступала на Играх-2022, где уступила Финляндии.

Источник: ФХР
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