В ФХР заявили, что у ОКР нет уведомлений от МОК об участии сборной России

В Федерации хоккея России (ФХР) заявили, что не получали от Международного олимпийского комитета (МОК) уведомлений по вопросу допуску сборной России на зимние Олимпийские игры в 2026 году.

25 мая президент Международной федерация хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что сборная России не сыграет на Олимпиаде. По его словам, МОК уже уведомил Олимпийский комитет России (ОКР) о недопуске национальной команды.

«По информации ФХР, у Олимпийского комитета России нет уведомлений от Международного олимпийского комитета об участии национальной сборной России по хоккею.

МОК не давал новых рекомендации по допуску нашей команды. Вопрос об этом будет решен позднее», — говорится в заявлении ФХР.

В пятницу, 23 мая, Федерация хоккея России (ФХР) анонсировала консультации по допуску сборной на Олимпиаду. Сообщалось, что обсуждение должно состояться летом.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В начале февраля 2025-го ИИХФ продлил отстранение на сезон-2025/26.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Последний раз российская сборная выступала на Играх-2022, где уступила Финляндии.