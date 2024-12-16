Уитни заявил, что результаты на Олимпиаде-2026 будут нелегитимными без российских хоккеистов

Серебряный призер Олимпиады-2010 в составе сборной США по хоккею Райан Уитни выступил за участие национальной команды России в хоккейном турнире Игр 2026 года.

«России следует сыграть на Олимпийских играх в следующем году, в противном случае возможная победа сборной США не будет легитимной», — сказал Уитни в подкасте Spittin Chiclets.

Он считает, что сборная России могла бы выставить выдающийся состав.

«Посмотрите на возможный состав: Артемий Панарин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Кирилл Капризов, Павел Бучневич, Андрей Свечников, Александр Овечкин, Иван Барбашев, Валерий Ничушкин, Матвей Мичков, Владислав Наместников, Кирилл Марченко в атаке. Если у вас пошла голова кругом, то вспомните вратарей: Андрей Василевский, Игорь Шестеркин, Сергей Бобровский», — добавил американец.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила сборную России по хоккею от участия в международных турнирах весной 2022 года на фоне ситуации в Украине. 12 декабря генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил, что подвижек в сторону допуска российской национальной команды к участию в соревнованиях на данный момент нет.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.