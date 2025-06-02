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Третьяк — о недопуске сборной России к Олимпиаде-2026: «Это было ожидаемо, хоть и несправедливо»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал решение о недопуске сборной России к участию на Олимпийских играх 2026 года.

«Это было ожидаемо, хоть и несправедливо. Позиция международной федерации уже до этого была ясна: пока СВО не закончится, разговоров о возвращении даже на чемпионат мира не было. Мы надеялись, что новое руководство МОК изменит ситуацию, но все осталось на прежней позиции. Нам очень жалко, что наши хоккеисты не участвуют в Олимпиаде. Нарушаются права человека, ведь каждый хоккеист может играть», — цитирует Третьяка ТАСС.

2 июня ИИХФ объявила о недопуске сборной России на Олимпиаду-2026. Россияне отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В начале февраля 2025-го ИИХФ продлил отстранение на сезон-2025/26.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Источник: ТАСС
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