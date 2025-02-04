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Сегодня, 16:50

Тардиф заявил, что решение об участии россиян в Олимпиаде могут принять после выборов главы МОК

Алина Савинова
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Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф ответил на вопрос о сроках принятия решения по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх-2026 может быть принято после выборов президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Возможно, это будет после выборов президента МОК 20 марта», — приводит ТАСС слова Тардифа.

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По решению ИИХФ российские сборные не выступают на международных соревнованиях с февраля 2022 года. Во вторник организация не допустила сборную России до участия в чемпионате мира-2026.

Выборы главы Международного олимпийского комитета состоятся 20 марта.

Источник: ТАСС
Хоккей
Олимпиада
Люк Тардиф
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