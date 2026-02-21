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Сушинский считает США фаворитом финала олимпийского хоккейного турнира против Канады

Константин Белов
Корреспондент

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский поделился с «СЭ» мнением о предстоящем финале олимпийского хоккейного турнира между США и Канадой.

«Уровень хоккейного олимпийского турнира сумасшедший. Очень интересно смотреть за ним: скорости, уровень мастерства зашкаливают. Когда мы говорим о матчах между Канадой и США, то сложно назвать фаворита. На этой Олимпиаде американцы интереснее смотрелись по подпору игроков, по тренерской мысли, у них разноплановые хоккеисты. У Канады такого нет. Поэтому моя ставка — на США», — сказал Сушинский «СЭ».

Матч Канада — США состоится в воскресенье, 22 февраля. Начало игры — в 16.10 по московскому времени.

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