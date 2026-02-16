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ОИ Милан Кортина 2026

Нападающий сборной Канады Стоун — о сильных сторонах команды: «Мы играем все 60 минут в четыре звена»

Сергей Ярошенко

Нападающий сборной Канады Марк Стоун прокомментировал игру команды на групповом этапе Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«Когда участвуешь в таких турнирах, то ожидаешь, что все команды включатся в игру с первых минут матчей. Но мы чувствовали, что если будем играть все 60 минут в четыре звена, то начнем изматывать соперников. Думаю, именно это и произошло на групповом этапе», — цитирует Стоуна пресс-служба ИИХФ.

По итогам группового этапа Канада с девятью очками заняла первое место в группе А и напрямую вышла в четвертьфинал, где встретится с победителем матча между Чехией и Данией.

Сборная Канады может сыграть с&nbsp;Чехией в&nbsp;четвертьфинале хоккейного турнира на&nbsp;Олимпиаде-2026.Чехия попадет под Канаду, Швеция — под США, а Словакия выйдет в полуфинал? Расклады плей-офф на Олимпиаде

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

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