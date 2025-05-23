Sportacentrs: сборную России по хоккею не допустили до участия в Олимпиаде-2026

Международная федерация хоккея (ИИХФ) не допустила сборную России до участия в Олимпийских играх 2026 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Sportacentrs.

Отмечается, что Россию на Играх заменит Франция. Решение принято в ходе ежегодного конгресса ИИХФ, который в этом году проходит в Стокгольме.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В начале февраля 2025-го ИИХФ продлил отстранение на сезон-2025/26.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Последний раз российская сборная выступала на Играх-2022, где уступила Финляндии.