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Совет ИИХФ обсудит вопрос об участии сборной России в Олимпиаде 2-4 февраля

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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что совет организации, на котором обсудят вопрос об участии сборной России на Олимпийских играх 2026 года, пройдет в начале февраля.

Сборная России на&nbsp;Олимпиаде-2022. Пустят ли сборную России на Олимпиаду-2026? Если нет, то поедет Франция, а президент ИИХФ — француз

«Совет будет 2-4 февраля. Следите за пресс-релизом ИИХФ», — приводит ТАСС ответ Тардифа на вопрос о дате рассмотрения вопроса по участию россиян в Олимпиаде, которая пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

По решению ИИХФ российские и белорусские сборные не выступают на международных соревнованиях с февраля 2022 года.

Источник: ТАСС
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