Кросби — о старте хоккейного турнира на Олимпиаде-2026: «Пора приступать к делу»

Капитан сборной Канады Сидни Кросби высказался о предстоящем старте хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Просто хотим начать. У нас были хорошие тренировки и определенное предвкушение, так что пора приступать к делу», — приводит слова Кросби журналистка Молли Уокер в социальной сети X.

Хоккейный турнир на Олимпиаде пройдет с 11 по 22 февраля.

Сборная Канады сыграет в группе А с командами Чехии, Швейцарии и Франции. В группе В встретятся Швеция, Финляндия, Словакия и Италия. Группу С составят США, Германия, Латвия и Дания.

На Играх 2026 года впервые с Олимпиады 2014 года в Сочи выступают хоккеисты Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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