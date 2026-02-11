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Кросби — о старте хоккейного турнира на Олимпиаде-2026: «Пора приступать к делу»

Руслан Минаев

Капитан сборной Канады Сидни Кросби высказался о предстоящем старте хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Просто хотим начать. У нас были хорошие тренировки и определенное предвкушение, так что пора приступать к делу», — приводит слова Кросби журналистка Молли Уокер в социальной сети X.

Хоккейный турнир на Олимпиаде пройдет с 11 по 22 февраля.

Сборная Канады сыграет в группе А с командами Чехии, Швейцарии и Франции. В группе В встретятся Швеция, Финляндия, Словакия и Италия. Группу С составят США, Германия, Латвия и Дания.

На Играх 2026 года впервые с Олимпиады 2014 года в Сочи выступают хоккеисты Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Олимпиада-2026 в&nbsp;Милане: онлайн-трансляция 11&nbsp;февраля.Старт хоккейного турнира, итог танцоров в фигурном катании: онлайн-трансляция Олимпиады-2026 в Милане

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

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