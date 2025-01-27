Щитов считает, что допуск сборной России на Олимпиаду зависит от политиков

Экс-защитник клубов КХЛ Никита Щитов рассказал, кто реально может поспособствовать допуску сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2026 года.

«Еще рано говорить, стоит нашим хоккеистам ехать на Олимпиаду без флага или нет. Никакого решения пока нет. Смысл сотрясать воздух? Допуск нашей хоккейной сборной зависит не от IIHF, а от политиков, которые подтолкнут федерацию к тому или иному решению. В этом вопросе все будет зависеть от политической ситуации, а не от международной федерации», — сказал Щитов «ВсеПроСпорт».

Ранее появилась информация, что совет Международной федерации хоккея (IIHF) рассмотрит вопрос допуска сборной России к Олимпиаде-2026 в начале февраля. Сборная России с 2022 года отстранена от международных соревнований.