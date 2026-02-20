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Сборная США объявила состав на полуфинальный матч Олимпиады-2026 против Словакии

Алина Савинова

Стал известен состав сборной США по хоккею на полуфинальный матч Олимпийских игр 2026 года против Словакии.

Игра пройдет на арене «Санта-Джулия» в Милане и начнется в 23.10 по московскому времени.

Состав сборной США на матч:

Вратарь: Оттинджер

1 звено: М. Ткачак — Айкел — Б. Ткачак; К. Хьюз — Макэвой

2 звено: Генцел — Мэттьюс — Болди; Слэвин — Фэйбер

3 звено: Томпсон — Ларкин — Дж. Хьюз; Веренски — Сэндерсон

4 звено: Миллер — Нельсон — Трочек; Хэнифин

Замены: Хеллибак (В), Келлер

За сборную Словакии в первом звене сыграет нападающий «Спартака» Адам Ружичка, а во втором — защитник «Локомотива» Мартин Гернат.

Первым финалистом хоккейного турнира Игр в Милане стала Канада, которая ранее обыграла Финляндию со счетом 3:2.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Олимпиада 2026: онлайн трансляция 20&nbsp;февраля.Канада вышла в финал, США против Словакии, биатлон и коньки. Онлайн-трансляция Олимпиады 2026 в Милане

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