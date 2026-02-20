Сборная США объявила состав на полуфинальный матч Олимпиады-2026 против Словакии
Стал известен состав сборной США по хоккею на полуфинальный матч Олимпийских игр 2026 года против Словакии.
Игра пройдет на арене «Санта-Джулия» в Милане и начнется в 23.10 по московскому времени.
Состав сборной США на матч:
Вратарь: Оттинджер
1 звено: М. Ткачак — Айкел — Б. Ткачак; К. Хьюз — Макэвой
2 звено: Генцел — Мэттьюс — Болди; Слэвин — Фэйбер
3 звено: Томпсон — Ларкин — Дж. Хьюз; Веренски — Сэндерсон
4 звено: Миллер — Нельсон — Трочек; Хэнифин
Замены: Хеллибак (В), Келлер
За сборную Словакии в первом звене сыграет нападающий «Спартака» Адам Ружичка, а во втором — защитник «Локомотива» Мартин Гернат.
Первым финалистом хоккейного турнира Игр в Милане стала Канада, которая ранее обыграла Финляндию со счетом 3:2.
Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.