Сборная США объявила состав на полуфинальный матч Олимпиады-2026 против Словакии

Стал известен состав сборной США по хоккею на полуфинальный матч Олимпийских игр 2026 года против Словакии.

Игра пройдет на арене «Санта-Джулия» в Милане и начнется в 23.10 по московскому времени.

Состав сборной США на матч:

Вратарь: Оттинджер

1 звено: М. Ткачак — Айкел — Б. Ткачак; К. Хьюз — Макэвой

2 звено: Генцел — Мэттьюс — Болди; Слэвин — Фэйбер

3 звено: Томпсон — Ларкин — Дж. Хьюз; Веренски — Сэндерсон

4 звено: Миллер — Нельсон — Трочек; Хэнифин

Замены: Хеллибак (В), Келлер

За сборную Словакии в первом звене сыграет нападающий «Спартака» Адам Ружичка, а во втором — защитник «Локомотива» Мартин Гернат.

Первым финалистом хоккейного турнира Игр в Милане стала Канада, которая ранее обыграла Финляндию со счетом 3:2.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.