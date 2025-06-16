Олимпиада 2026
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Статьи Все материалы Медальный зачет
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Хоккей

ОИ Милан Кортина 2026

16 июня 2025, 12:57

Сборная Латвии назвала первых игроков состава на Олимпиаду-2026

Камила Абдурахманова
корреспондент

Сборная Латвии объявила список первых игроков, которые примут участие в Олимпиаде-2026.

Вратари Элвис Мерзликин («Коламбус») и Артур Шилов («Ванкувер»), защитник Увис Балинскис («Флорида»), нападающие Родриго Аболс («Филадельфия»), Теодорс Блюгерс («Ванкувер») и Земгус Гиргенсонс («Тампа»).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина д'Ампеццо.

В мужском хоккейном турнире примут участие 12 сборных. На групповом этапе соперниками сборной Латвии будут команды США, Германии и Дании.

2 июня ИИХФ утвердила состав групп на олимпийский турнир 2026 года без сборной России.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
Олимпиада
Сборная Латвии по хоккею

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
Психолог развеяла миф о вреде «бежевого» воспитания
«Реал» требует лишить «Барселону» всех титулов с 2001 по 2018 годы
Президент Бразилии раскритиковал не вернувшихся на родину после ЧМ игроков
Ковальчук подтвердил переход Яшкина в «Шанхай», в «Спартак» едет вратарь сборной Казахстана. Главные трансферные новости КХЛ на 14 июля
На Урале семья из трех человек погибла в погребе
В Киевской области двух братьев убили из-за жены комбрига ВСУ. Что известно
Популярное видео
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Материалы сюжета: НХЛ и Олимпиада: участие лучших хоккеистов мира в Играх-2026
Таких крутых рейтингов хоккейных Олимпиад в США и Канаде не было почти никогда. Даже время финала не помешало
С Кучеровым и Панариным, но без Мичкова и, конечно, Овечкина. Какой может быть Россия на Олимпиаде-2030?
Лучшие снайперы НХЛ на 1 марта: Макдэвид, Болди и Кофилд отстают от Маккиннона на 5 шайб
Селебрини назвал поражение от США в финале Олимпиады «горьким и обидным»
Славороссов о финале Олимпиады-2026: «Макдэвид заслужил золото Игр, но судьба распорядилась по-другому»
Панарин: «Моя карьера часто была полна давления, и я привык к этому давлению»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сборная Финляндии назвала первых игроков состава на Олимпиаду-2026

В сборной Швеции назвали первую шестерку игроков для участия в Олимпиаде-2026

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости