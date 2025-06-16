Сборная Латвии назвала первых игроков состава на Олимпиаду-2026

Сборная Латвии объявила список первых игроков, которые примут участие в Олимпиаде-2026.

Вратари Элвис Мерзликин («Коламбус») и Артур Шилов («Ванкувер»), защитник Увис Балинскис («Флорида»), нападающие Родриго Аболс («Филадельфия»), Теодорс Блюгерс («Ванкувер») и Земгус Гиргенсонс («Тампа»).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина д'Ампеццо.

В мужском хоккейном турнире примут участие 12 сборных. На групповом этапе соперниками сборной Латвии будут команды США, Германии и Дании.

2 июня ИИХФ утвердила состав групп на олимпийский турнир 2026 года без сборной России.