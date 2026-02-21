Сборная Канады повторила достижение россиян на хоккейном турнире Олимпиады-1998

Сборная Канады победила команду Финляндии (3:2) в полуфинале мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

По ходу матча канадцы проигрывали со счетом 0:2.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, сборная Канады стала четвертой командой, одержавшей волевую победу с отыгрышем в несколько голов в матчах Олимпийских игр с участием игроков лиги. Она присоединилась к сборным Финляндии (четвертьфинал Игр-2026 и матч за бронзу Игр-2010), России (групповой этап турнира 1998 года) и Казахстана (квалификационный раунд турнира 1998 года).

При этом Канада — единственная команда, которой удалось сделать это в полуфинале и пробиться в матч за золото.

15 февраля 1998 года сборная России проигрывала команде Финляндии со счетом 0:2, однако в итоге выиграла со счетом 4:3.

В финале турнира Игр-2026 сборная Канады 22 февраля сыграет с командой США.

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