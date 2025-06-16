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ОИ Милан Кортина 2026

16 июня 2025, 20:09

Сборная Канады объявила первую шестерку игроков на Олимпиаду-2026

Сергей Ярошенко

Сборная Канады по хоккею объявила первую шестерку игроков, которые войдут в состав команды на Олимпиаду-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В состав команды первыми вошли: Кейл Макар («Колорадо»), а также нападающие Сидни Кросби («Питтсбург»), Нэйтан Маккиннон («Колорадо»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Брейден Пойнт («Тампа»), Сэм Райнхарт («Флорида»).

На групповом этапе канадцы сыграют со сборными Чехии, Шейцарии и Франции.

16 июня стало известно, что сборная Франции официально утверждена в качестве участника Олимпиады-2026 вместо России.

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Брэйден Пойнт
Коннор Макдэвид
Нэйтан Маккиннон
Сидни Кросби
Сэм Райнхарт
Хоккей
Сборная Канады по хоккею
Кэйл Макар

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