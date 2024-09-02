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Сегодня, 18:09

Сборная Франции по хоккею выступит на Олимпиаде в случае отстранения россиян

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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф подчеркнул, что правила отбора на Олимпиаду-2026 были обозначены еще до начала квалификационного турнира.

На прошлой неделе на Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо отобрались Дания, Латвия и Словакия. Лучшей сборной, которая по итогам квалификации не попала на Олимпиаду, стала Франция. Таким образом, Франция заменит сборную России в случае ее недопуска.

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В случае допуска Россия на групповом турнире Олимпиады сыграет с сборными США, Словакии и Латвии.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. На основе этих рекомендаций ИИХФ исключил сборные России и Белоруссии из числа участников чемпионатов мира 2022, 2023 и 2024 годов.

Источник: ТАСС
Сборная России по хоккею
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