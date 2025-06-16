Сборная Франции по хоккею утверждена как участник Олимпиады вместо России

Сборная Франции утверждена в качестве участника Олимпийских игр 2026 года вместо сборной России.

«Этого официального подтверждения, очевидно, мы ждали с нетерпением, — приводит пресс-служба Федерации хоккея Франции слова президента организации Пьер-Ива Жербо. - Я рад за наших спортсменов и персонал, которые упорно трудятся и воплотят в жизнь эту мечту».

Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф подтвердил, что сборная России не примет участия в турнире, а Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что данное решение не противоречит его рекомендациям.

Сборная Франции по хоккею не участвовала в Олимпийских играх с 2002 года.