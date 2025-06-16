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16 июня 2025, 19:41

Сборная Франции по хоккею утверждена как участник Олимпиады вместо России

Сергей Ярошенко

Сборная Франции утверждена в качестве участника Олимпийских игр 2026 года вместо сборной России.

«Этого официального подтверждения, очевидно, мы ждали с нетерпением, — приводит пресс-служба Федерации хоккея Франции слова президента организации Пьер-Ива Жербо. - Я рад за наших спортсменов и персонал, которые упорно трудятся и воплотят в жизнь эту мечту».

Эмоции игроков сборной Франции после поражения от&nbsp;Словении.У Франции семь поражений подряд на ЧМ и вылет из элиты. И эту команду берут на Олимпиаду вместо России?

Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф подтвердил, что сборная России не примет участия в турнире, а Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что данное решение не противоречит его рекомендациям.

Сборная Франции по хоккею не участвовала в Олимпийских играх с 2002 года.

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