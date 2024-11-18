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Ротенберг: «Я верю, что мы скоро вернемся. Наша задача — вернуть олимпийское золото в Россию»

Алексей Михайлов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил перспективы возвращения олимпийского золота сборной России в 2026 году.

«В жизни бывают разные повороты, и все что угодно может произойти. Поэтому я верю всегда в лучшее, честно. Я верю, что мы скоро вернемся, и наша задача — вернуть олимпийское золото в Россию. Это моя мечта, мечта каждого игрока. Это самая высокая награда. Это выше любых других наград», — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

Последний раз сборная России побеждала на Олимпиаде в 2018 году. Команда выступала на турнире в нейтральном статусе и в финале победила Германию со счетом 4:3 ОТ.

Всего на счету сборных России и СССР 14 олимпийских медалей — девять золотых, три серебряных и две бронзовых.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии, а также клубы из этих стран от участия в международных турнирах.

Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
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