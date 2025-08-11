Роман Ротенберг — о допуске российских хоккеистов на Олимпиаду: «Этот вопрос надо задавать на Аляске»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал ситуацию с возможным допуском российских хоккеистов к Олимпийским играм 2026 года и заявил, что этот вопрос нужно задавать на Аляске.

— Есть ли у нас шанс выступить на Олимпиаде?

— Этот вопрос вам нужно задать на Аляске.

— Может быть, есть какие-то сигналы?

— Мы всегда готовы вернуться. Если сегодня примут решение, то уже завтра мы готовы будем вернуться.

9 августа стало известно, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске.

Сборная России по решению ИИХФ отстранена от чемпионата мира и других соревнований под эгидой организации с 2022 года и не вошла в число участников олимпийского турнира Игр-2026.