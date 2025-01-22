Роднина: «Шанс на положительное решение по российским хоккеистам достаточно высок»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на информацию о возможном допуске российских хоккеистов на Олимпиаду-2026.

«Действительно, процесс возвращения идет активнее. Думаю, что многие федерации по хоккею чувствуют отсутствие российских хоккеистов. Считаю, шанс на положительное решение достаточно высок», — цитирует «ВсеПроСпорт» Роднину.

Во вторник, 21 января, появилась информация, что ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной России по хоккею на Олимпиаду 2026 года 3-4 февраля.