Президент ИИХФ Тардиф предложил включить хоккей в формате «3 на 3» в программу Олимпиады-2030

Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Люк Тардиф предложил включить хоккей в формате «3 на 3» в программу Олимпийских игр 2030 года, которые пройдут во Французских Альпах.

«МОК никогда не ожидал, что баскетбол «3х3», регби-7 или пляжный волейбол окажут такое влияние на основную дисциплину. Это оказало огромное влияние на набор игроков и финансовые возможности. Дверь для хоккея открыта. Это наше время», — приводит слова Тардифа Inside the Games.

ИИХФ подготовит соответствующее предложение для МОК к январю 2025 года. Окончательное решение будет принято в марте.