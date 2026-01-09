Первый матч на хоккейной олимпийской арене в Милане остановили из-за дыры во льду

Первый матч на хоккейной олимпийской арене «Санта-Джулия» в Милане остановили из-за проблем со льдом, сообщает журналист Крис Джонстон.

Во время матча между «Кальтерном» и «Варезе» во льду образовалась дыра. Проблему пытались решить с помощью лейки с водой.

Арена «Санта-Джулия» была построена в Милане специально к зимним олимпийским играм. Она вмещает 14 тысяч зрителей.

Ранее в НХЛ выражали озабоченность состоянием объектов к Играм-2026. Заместитель комиссара лиги Билл Дэйли допускал отказ игроков от участия в случае плохого качества льда.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.