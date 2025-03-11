Олимпиада 2026
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Статьи Все материалы Медальный зачет
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Хоккей

ОИ Милан Кортина 2026

Овечкин рассказал, что мечтает сыграть на Олимпиаде в Милане за сборную России

Игорь Рабинер
Обозреватель
Александр Овечкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью «СЭ» ответил на вопрос об участии сборной России на Олимпиаде в Милане.

— Скоро МОК будет решать судьбу нашей сборной в плане участия в Олимпиаде в Милане. Что бы ты хотел сказать людям, которые будут принимать решение?

— Здесь от нас, игроков, ничего не зависит.

— Но мечта сыграть в Милане у тебя остается?

— Конечно, конечно!

— Мечтаешь ли о прощальном матче «Динамо» — «Вашингтон», тем более что «Кэпиталз» при тебе никогда не прилетали в Россию? Будешь ли пытаться организовать его, если позволит ситуация в мире?

— Если позволит, то будем об этом думать!

Александр Овечкин.«Думаю, не продлю контракт с «Вашингтоном» и через год вернусь в «Динамо». Эксклюзив с Овечкиным — о погоне за Гретцки и будущем
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Овечкин
Олимпиада
Сборная России по хоккею
ХК Вашингтон Кэпиталз

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
Крутой камбэк «Ливерпуля», хет-трик Фодена и рикошеты против Хайкина в сумасшедшей игре в Неаполе
Торопа сделали виновником поражения от «Динамо», а Игдисамов хочет обыграть «Спартак» без Гонду. Что происходит в ЦСКА
«Гретцки видит в нем себя». Кучеров добрался до рекорда для бомбардиров «Тампы»
Популярное видео
Ольга Кокорина — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Ольга Кокорина — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Разин в СКА. Ларионова уволили. «Авангард» выходит из кризиса?
Разин в СКА. Ларионова уволили. «Авангард» выходит из кризиса?
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Барселона»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Барселона»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — АЕК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — АЕК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Слован»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Слован»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Порту» — ПСВ: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Порту» — ПСВ: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Славия»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Славия»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 18 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 18 октября
Материалы сюжета: Овечкин: последний сезон в НХЛ и новые рекорды лучшего снайпера в истории лиги
Мэттьюс обошел Овечкина по количеству голов за первые 700 матчей НХЛ
Ротенберг об одном голе Овечкина в сезоне: «Засуха — когда нет моментов, а у него их много»
Лучший матч Панарина в сезоне: набрал три очка и обыграл «Вашингтон» Овечкина
Савчук — о последнем сезоне Овечкина в НХЛ: «Если сыграю против него, то сбудется моя детская мечта»
Тонированный визор Овечкина вернулся! Теперь это приз лучшему игроку «Вашингтона»
Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по количеству волевых побед
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Артем Зуб вспомнил свою смену в решающий момент финала Олимпиады-2018

Фетисов — о желании Овечкина сыграть на Олимпиаде-2026: «Было бы красиво завершить карьеру с золотом и у себя в стране»
Новости
RSS RSS
Все новости