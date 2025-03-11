Овечкин рассказал, что мечтает сыграть на Олимпиаде в Милане за сборную России

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью «СЭ» ответил на вопрос об участии сборной России на Олимпиаде в Милане.

— Скоро МОК будет решать судьбу нашей сборной в плане участия в Олимпиаде в Милане. Что бы ты хотел сказать людям, которые будут принимать решение?

— Здесь от нас, игроков, ничего не зависит.

— Но мечта сыграть в Милане у тебя остается?

— Конечно, конечно!

— Мечтаешь ли о прощальном матче «Динамо» — «Вашингтон», тем более что «Кэпиталз» при тебе никогда не прилетали в Россию? Будешь ли пытаться организовать его, если позволит ситуация в мире?

— Если позволит, то будем об этом думать!