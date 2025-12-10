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ОИ Милан Кортина 2026

10 декабря 2025, 20:11

Овечкин — о пропуске Олимпиады-2026: «Мы ничего не можем с этим сделать»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признал, что у российских хоккеистов нет возможности повлиять на ситуацию в вопросе недопуска на предстоящие зимние олимпийские игры.

«Мы ничего не можем с этим сделать. Мы просто будем следовать правилам и посмотрим, что произойдет в будущем», — приводит слова Овечкина RG.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с 2022 года. В начале февраля 2025 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение на сезон-2025/26. В июне ИИХФ объявила о недопуске сборной России на Олимпиаду-2026.

Зимние Олимпийские игры-2026 состоятся с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

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