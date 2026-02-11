Ружичка — об игре со Слафковски на Олимпиаде: «Будем помогать друг другу»

Нападающий сборной Словакии Адам Ружичка, представляющий в КХЛ «Спартак», прокомментировал игру в одном звене с форвардом Юраем Слафковски в стартовом матче олимпийского турнира против Финляндии (4:1).

Слафковски открыл счет в первом периоде и забросил первую шайбу Игр-2026.

«Он отличный игрок, который проводит отличный сезон. Я знаю, чего от него ожидать, какой он игрок. Показываю свою игру и стараюсь помогать ему добиваться успеха. Думаю, мы будем помогать друг другу», — цитирует Ружичку пресс-служба ИИХФ.

При этом хоккеист призвал не торопиться с выводами после одного матча.

«Это всего лишь одна игра. Сейчас мы насладимся ею, а завтра сосредоточимся на следующем матче», — добавил он.

В следующем матче группового этапа турнира по хоккею на Олимпийских играх сборная Словакии 13 февраля сыграет с командой Италии. Финны в этот же день встретятся со Швецией.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.