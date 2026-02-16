Олимпиада 2026
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Статьи Все материалы Медальный зачет
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Хоккей

ОИ Милан Кортина 2026

Сегодня, 04:47

Мэттьюс: «Уверенность внутри сборной США продолжает расти»

Павел Лопатко

Нападающий сборной США Остон Мэттьюс прокомментировал победу над командой Германии (5:1) в матче группового этапа мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

«Уверенность внутри нашей команды продолжает расти. Думаю, с каждым матчем мы делаем шаги в правильном направлении, развивая нашу игру по пути к четвертьфиналу, и это отрадно видеть», — цитирует 28-летнего игрока «Торонто» AP.

Сборная Канады может сыграть с&nbsp;Чехией в&nbsp;четвертьфинале хоккейного турнира на&nbsp;Олимпиаде-2026.Чехия попадет под Канаду, Швеция — под США, а Словакия выйдет в полуфинал? Расклады плей-офф на Олимпиаде

Сборная США заняла первое место в группе C с девятью очками после трех матчей. В четвертьфинале она сыграет с победителем пары квалификационного раунда плей-офф Швеция — Латвия.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Олимпийские кольца.Олимпиада 2026 в Милане, все медали 9-го дня: результаты соревнований 15 февраля

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Остон Мэттьюс
Олимпиада
Сборная США по хоккею

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
Охотник погиб в результате нападения тигра в Приморском крае
Командир Мокей рассказал о сокрытии ВСУ участия наемников в боевых действиях
Медали России из Сочи вручили другим, рекордное золото Клебо, итальянская сказка Виттоцци и Бриньоне. Главное на Олимпиаде 2026 15 февраля
Около Курильских островов произошло четыре землетрясения магнитудой до 6,4
Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на Олимпиаде-2026
Популярное видео
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
«Металлург» ищет вратаря / Уедет ли Канцеров? / «Лада» без плей-офф
«Металлург» ищет вратаря / Уедет ли Канцеров? / «Лада» без плей-офф
Канада — Франция: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Канада — Франция: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Лыжные гонки: мужская эстафета на Олимпиаде-2026 15 февраля — видео
Лыжные гонки: мужская эстафета на Олимпиаде-2026 15 февраля — видео
США — Дания: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
США — Дания: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Финляндия — Италия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Финляндия — Италия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Швеция — Словакия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Швеция — Словакия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Германия — Латвия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Германия — Латвия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
«Салават Юлаев» становится монстром
«Салават Юлаев» становится монстром
Михаил Шайдоров: произвольная программа на Олимпиаде-2026 13 февраля — видео
Михаил Шайдоров: произвольная программа на Олимпиаде-2026 13 февраля — видео
Илья Малинин: произвольная программа на Олимпиаде-2026 13 февраля — видео
Илья Малинин: произвольная программа на Олимпиаде-2026 13 февраля — видео
Канада — Швейцария: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Канада — Швейцария: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Петр Гуменник: произвольная программа на Олимпиаде-2026 13 февраля — видео
Петр Гуменник: произвольная программа на Олимпиаде-2026 13 февраля — видео
Франция — Чехия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Франция — Чехия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Лыжные гонки, мужская разделка на Олимпиаде-2026 13 февраля: видео
Лыжные гонки, мужская разделка на Олимпиаде-2026 13 февраля: видео
Финляндия — Швеция: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Финляндия — Швеция: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Италия — Словакия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Италия — Словакия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Латвия — США: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Латвия — США: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Германия — Дания: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Германия — Дания: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Чехия — Канада: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Чехия — Канада: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Лыжные гонки, женская разделка на Олимпиаде-2026 12 февраля: видео
Лыжные гонки, женская разделка на Олимпиаде-2026 12 февраля: видео
Горные лыжи, женщины, супергигант на Олимпиаде-2026 12 февраля: видео
Горные лыжи, женщины, супергигант на Олимпиаде-2026 12 февраля: видео
Швейцария — Франция: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Швейцария — Франция: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
«Локомотив» впечатляет, Хо Сэнг не приедет в Уфу
«Локомотив» впечатляет, Хо Сэнг не приедет в Уфу
Фигурное катание, произвольный танец на Олимпиаде-2026 в Милане 11 февраля: видео
Фигурное катание, произвольный танец на Олимпиаде-2026 в Милане 11 февраля: видео
Швеция — Италия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Швеция — Италия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Материалы сюжета: НХЛ и Олимпиада: участие лучших хоккеистов мира в Играх-2026
Определились пары плей-офф мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Хоккеисты сборной США крупно обыграли Германию на Олимпиаде-2026
Канада — Франция: видеообзор матча Олимпиады-2026
Тэйвз — о драке Уилсона с Криноном на Олимпиаде: «Это канадский путь»
Тренер сборной Канады Купер — о драке Уилсона с защитником Франции Криноном: «Мальчишки есть мальчишки»
Сборная США назвала состав на матч против Германии на Олимпиаде-2026
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Веренски: «Сборная Германии — супермастеровитая команда»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости