Хьюз — о победе сборной США по хоккею на Олимпиаде: «Это все ради нашей страны»

Нападающий сборной США Джек Хьюз поделился эмоциями после победы над Канадой (2:1 ОТ) в финале хоккейного турнира Олимпийских игр в Милане.

Хьюз стал автором победной шайбы — он отличился на второй минуте овертайма.

«Это все о нашей стране прямо сейчас. Я люблю США, люблю своих партнеров. Это невероятно. Братство хоккея США так сильно, у нас огромная поддержка. Я так горд сегодня за всех американцев», — приводит пресс-служба НХЛ слова Хьюза.

Отдельно форвард выделил вклад вратаря Коннора Хеллибака, отразившего 41 бросок, и отдал должное сопернику.

«Невероятная игра Хеллебайка. Он был нашим лучшим игроком сегодня, и это даже не обсуждается. Фантастический матч всей команды. Это волевая победа — настоящий американский хоккей. Канада — великая команда, но мы — США. Мы так гордимся тем, что мы американцы. Сегодня все для страны», — добавил нападающий.

Для США это первое олимпийское золото в хоккее с легендарного «Чуда на льду» 1980 года.

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