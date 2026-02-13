Селебрини — об Олимпиаде: «Носить канадский свитер — это гордость. Здесь другая энергетика»

Нападающий сборной Канады Маклин Селебрини поделился впечатлениями от первого матча команды на Олимпийских играх в Милане.

12 февраля канадцы на групповом этапе разгромили сборную Чехии со счетом 5:0. 19-летний Селебрини стал автором первого гола Канады на олимпийском турнире по хоккею.

«Думаю, здесь просто другая атмосфера и энергия. Все это — гордость. Ты удостоен чести носить канадский свитер и представлять всех людей, которые остались дома, и всех других атлетов, которые находятся здесь. Каждый спортсмен, будь он в Кортине или здесь, — мы все представляем сборную Канады и стараемся заставить людей дома гордиться нами», — приводит пресс-служба ИИХФ слова Селебрини.

Следующий матч Канада проведет против Швейцарии 13 февраля.

