Олимпиада 2026
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Статьи Все материалы Медальный зачет
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Хоккей

ОИ Милан Кортина 2026

13 февраля, 00:56

Селебрини — об Олимпиаде: «Носить канадский свитер — это гордость. Здесь другая энергетика»

Алина Савинова

Нападающий сборной Канады Маклин Селебрини поделился впечатлениями от первого матча команды на Олимпийских играх в Милане.

12 февраля канадцы на групповом этапе разгромили сборную Чехии со счетом 5:0. 19-летний Селебрини стал автором первого гола Канады на олимпийском турнире по хоккею.

«Думаю, здесь просто другая атмосфера и энергия. Все это — гордость. Ты удостоен чести носить канадский свитер и представлять всех людей, которые остались дома, и всех других атлетов, которые находятся здесь. Каждый спортсмен, будь он в Кортине или здесь, — мы все представляем сборную Канады и стараемся заставить людей дома гордиться нами», — приводит пресс-служба ИИХФ слова Селебрини.

Следующий матч Канада проведет против Швейцарии 13 февраля.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Олимпиада 2026, онлайн трансляция 12&nbsp;февраля: Остон Мэттьюс и&nbsp;Коннор Макдэвид.Канада разгромила Чехию, первый матч США, Непряева и Плешкова далеко от медалей: онлайн-трансляция Олимпиады-2026 в Милане

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Маклин Селебрини
Хоккей
Олимпиада
Сборная Канады по хоккею

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
В Китае рассказали о триумфальном ответе Путина на провокацию журналистов
«Был бы у Гуменника международный рейтинг, уехал бы из Милана с бронзой». Колонка Плющенко
Три человека пострадали в результате ДТП с участием «Газели» в Кызыле
Рядовой Степашко сорвал диверсию ВСУ
Горнолыжник Бротен стал первым чемпионом зимней Олимпиады из Южной Америки
Король каскадов, тренируется в Сочи у великого Урманова, дружит с Малининым. Кто такой фигурист Михаил Шайдоров
Популярное видео
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
Евгения Медведева — в подкасте Ксении Шойгу
Евгения Медведева — в подкасте Ксении Шойгу
Финляндия — Италия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Финляндия — Италия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Швеция — Словакия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Швеция — Словакия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Германия — Латвия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Германия — Латвия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Михаил Шайдоров: произвольная программа на Олимпиаде-2026 13 февраля — видео
Михаил Шайдоров: произвольная программа на Олимпиаде-2026 13 февраля — видео
Илья Малинин: произвольная программа на Олимпиаде-2026 13 февраля — видео
Илья Малинин: произвольная программа на Олимпиаде-2026 13 февраля — видео
Канада — Швейцария: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Канада — Швейцария: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Петр Гуменник: произвольная программа на Олимпиаде-2026 13 февраля — видео
Петр Гуменник: произвольная программа на Олимпиаде-2026 13 февраля — видео
Франция — Чехия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Франция — Чехия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Лыжные гонки, мужская разделка на Олимпиаде-2026 13 февраля: видео
Лыжные гонки, мужская разделка на Олимпиаде-2026 13 февраля: видео
Финляндия — Швеция: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Финляндия — Швеция: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Италия — Словакия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Италия — Словакия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Латвия — США: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Латвия — США: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Германия — Дания: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Германия — Дания: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Чехия — Канада: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Чехия — Канада: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Лыжные гонки, женская разделка на Олимпиаде-2026 12 февраля: видео
Лыжные гонки, женская разделка на Олимпиаде-2026 12 февраля: видео
Горные лыжи, женщины, супергигант на Олимпиаде-2026 12 февраля: видео
Горные лыжи, женщины, супергигант на Олимпиаде-2026 12 февраля: видео
Швейцария — Франция: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Швейцария — Франция: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
«Локомотив» впечатляет, Хо Сэнг не приедет в Уфу
«Локомотив» впечатляет, Хо Сэнг не приедет в Уфу
Фигурное катание, произвольный танец на Олимпиаде-2026 в Милане 11 февраля: видео
Фигурное катание, произвольный танец на Олимпиаде-2026 в Милане 11 февраля: видео
Швеция — Италия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Швеция — Италия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Словакия — Финляндия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Словакия — Финляндия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Фигурное катание, мужчины, короткая программа на Олимпиаде-2026: видео
Фигурное катание, мужчины, короткая программа на Олимпиаде-2026: видео
Петр Гуменник: короткая программа на Олимпиаде-2026 10 февраля — видео
Петр Гуменник: короткая программа на Олимпиаде-2026 10 февраля — видео
Анонс Олимпиады: Канада vs США, на что бы претендовала Россия
Анонс Олимпиады: Канада vs США, на что бы претендовала Россия
Материалы сюжета: НХЛ и Олимпиада: участие лучших хоккеистов мира в Играх-2026
Финляндия — Италия: видеообзор матча Олимпиады-2026
Гюнцель забил первый гол на Олимпиаде-2026
Айкел забросил первую шайбу на Олимпиаде-2026
Марнер: «От игры к игре сборная Канады становится лучше»
Фанаты сборной Дании принесли флаг Гренландии на матч против США на Олимпиаде-2026
Сборная США после первого периода проигрывает Дании на Олимпиаде-2026
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Брэди Ткачак забил первый гол США на Олимпиаде-2026

Макдэвид — о дебюте на Играх: «Я — олимпиец. Это особенное чувство»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости